Шестаков Михайло Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шестаков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Шестакова Фотинья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шестаков Клеоник Михайлович
Мать ребёнка: Шестакова Фотинья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шестаков Лахарь Михайлович
Мать ребёнка: Шестакова Фотинья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шестаков Нифан Михайлович
Мать ребёнка: Шестакова Фотинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Фотинья
Смерть
1842