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Шестаков Михайло Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Шестаков Иван Долматович

Мать: Шестакова Фавста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шестаков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Шестакова Фотинья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шестаков Клеоник Михайлович

Мать ребёнка: Шестакова Фотинья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шестаков Лахарь Михайлович

Мать ребёнка: Шестакова Фотинья

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шестаков Нифан Михайлович

Мать ребёнка: Шестакова Фотинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Фотинья

Смерть
1842
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