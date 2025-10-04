(Чинданова) Людмила Ивановна
женский, родилась 24.05.1910 ст., Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецЧинданов Иван Ефремович1865 ст. г.р.
МатьЧинданова (Колесова) Елена ЕмельяновнаОколо 1869 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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