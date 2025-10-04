(Чинданова) Людмила Ивановна 24.05.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Чинданова) Людмила Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 24.05.1910 ст., Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Чинданов Иван Ефремович1865 ст. г.р.
Мать
Чинданова (Колесова) Елена ЕмельяновнаОколо 1869 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1910 ст.

Отец: Чинданов Иван Ефремович

Мать: Чинданова (Колесова) Елена Емельяновна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/71fd8eee-5919-4bfb-8fa3-576cb759ef82/37?center=1100+2587 https://yandex.ru/archive/catalog/18bc7f96-3509-4003-9bf3-09e2a1aaa9f1/228?center=1014+2574

Смерть
Неизвестно

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