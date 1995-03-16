Ржата Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржата Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1995

Отец: Ржата Юрий Алексеевич

Мать: Ржата Зинаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.2016

Сын: Ржата Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.2022

Дочь: Ржата София Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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