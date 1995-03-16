Ржата Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1995
Отец: Ржата Юрий Алексеевич
Мать: Ржата Зинаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.2022
Дочь: Ржата София Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности