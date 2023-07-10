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Шевченко Наталья Борисовна
Шевченко Наталья Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1975
Пол
Женский
Отец
Ковалев Борис Владимирович
1950 г.р.
Мать
Ковалева (Белевцова) Валентина Николаевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1975
Отец:
Ковалев Борис Владимирович
Мать:
Ковалева Валентина Николаевна
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