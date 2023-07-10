Шевченко Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Наталья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1975

Отец: Ковалев Борис Владимирович

Мать: Ковалева Валентина Николаевна

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