Житко Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1989
Мать ребёнка: Житко (Кохановская) Наталья Михайловна
Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.07.2000
Дочь: Житко Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Житко (Кохановская) Наталья Михайловна
Гродно, Гродненская область