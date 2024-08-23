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Житко Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1966

Отец: Житко Александр Николаевич

Мать: Житко (Хованская) Зинаида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житко (Кохановская) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1989

Сын: Житко Максим Николаевич

Мать ребёнка: Житко (Кохановская) Наталья Михайловна

Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.07.2000

Дочь: Житко Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Житко (Кохановская) Наталья Михайловна

Гродно, Гродненская область

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