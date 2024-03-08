Свойская Сора-Малка Ицковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти09.03.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1886 или 1900
Сын: Свойский Хацкель Беркович
Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Вихансая Сося Берковна (Борисовна)
Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Моносова Елена Борисовна (Берковна)
Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич
Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Моносова Рахиль Борисовна
Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич
Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич
Рождение ребёнка
17.02.1902
Сын: Свойский Соломон (Зяма) Борисович
Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич
Смерть
09.03.1933