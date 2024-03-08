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Свойская Сора-Малка Ицковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

09.03.1933

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Беленицкий Ицко Хацкелевич

Мать: Беленицкая Фрейда (Фрида)

Рождение ребёнка
1886 или 1900

Сын: Свойский Хацкель Беркович

Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Вихансая Сося Берковна (Борисовна)

Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Моносова Елена Борисовна (Берковна)

Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Моносова Рахиль Борисовна

Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1900

Сын: Свойский Вульф Беркович

Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1902

Сын: Свойский Соломон (Зяма) Борисович

Отец ребёнка: Свойский Берка (Берл) Мовшевич

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.03.1933
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