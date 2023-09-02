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Бакунова Галина Викторовна
Бакунова Галина Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.1957
Пол
Женский
Отец
Бакунов Виктор Иванович
1926 г.р.
Мать
Бакунова (Спиркова) Александра Александровна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1957
Отец:
Бакунов Виктор Иванович
Мать:
Бакунова Александра Александровна
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