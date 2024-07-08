Буданкова Ирина Ивановна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буданкова Ирина Ивановна

Место рождения

Митино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мавра Николаевна

Мать: Иван

Митино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Буданков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Буданкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич

Митино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Буданков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Буданкова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Буданкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Буданкова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Буданков Иван Иванович

Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.05.1880

Сын: Буданков Иван Иванович

Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич

Митино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Буданков Николай Иванович

Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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