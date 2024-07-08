Буданкова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Мавра Николаевна
Мать: Иван
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Буданкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Буданкова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Буданкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Буданкова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.05.1880
Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Буданков Николай Иванович
Отец ребёнка: Буданков Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно