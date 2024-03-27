Орешкова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешкова -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пачев Андрей Никитович

Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачева Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачева Мария Никитична

Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачева Параскве Никитична

Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пачев Степан Никитович

Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Пачев Пётр Никитович

Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Пачев Иван Никитович

Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович

Смерть
Неизвестно

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