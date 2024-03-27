Орешкова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пачева Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пачева Мария Никитична
Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пачева Параскве Никитична
Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Пачев Пётр Никитович
Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пачев Иван Никитович
Отец ребёнка: Пачев Никита Павлович
Смерть
Неизвестно