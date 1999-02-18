Криворучко Елена Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворучко Елена Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1999

Отец: Криворучко Аркадий Владимирович

Мать: Полунина Анна Владимировна

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