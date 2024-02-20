Шемигон Матрена Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шемигон Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шемигон Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно