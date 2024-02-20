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Шемигон Матрена Васильевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шемигон Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шемигон Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шемигон Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шемигон Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шемигон Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Шемигон Алексей Никитин

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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