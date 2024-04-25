Мурзина (Бояринкова) Овдотья Лаврентьева
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Кочевской
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Кочевской
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Мурзин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мурзин Кирил Федоров
Отец ребёнка: Мурзин Федор Иванов
Смерть
Неизвестно