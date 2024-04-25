Мурзина (Бояринкова) Овдотья Лаврентьева 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Бояринкова) Овдотья Лаврентьева

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Кочевской

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Кочевской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мурзин Клементий Федоров

Отец ребёнка: Мурзин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мурзин Кирил Федоров

Отец ребёнка: Мурзин Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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