Петрова Домника Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петров Яков Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович
Смерть
Неизвестно