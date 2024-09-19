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Петрова Домника Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Петров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Петров Артем Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Петров Платон Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петров Яков Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Селиверстович

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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