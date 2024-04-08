Ершов Трофим Михайлович
Место рожденияИнбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Дата рождения08.04.1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1789 ст.
Отец: Ершов Михаил Семёнов
Мать: Ершова Дарья Яковлева
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Смерть
Неизвестно