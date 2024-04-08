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Ершов Трофим Михайлович

Место рождения

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя

Дата рождения

08.04.1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1789 ст.

Отец: Ершов Михаил Семёнов

Мать: Ершова Дарья Яковлева

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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