Волокитина (Коробейникова) Марья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина (Коробейникова) Марья Антонова

Место рождения

Ядрешникова

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Коробейников Антон Анисимов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.02.1756 ст.

Муж: не указан

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Невеста из деревни Павловой, хотя в РС 1795 написано Ядрешниковой.
Рождение ребёнка
1759

Сын: Волокитин Федор Алексеев

Отец ребёнка: Волокитин Алексей Данилов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Волокитина) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Волокитин Алексей Данилов

Смерть
Неизвестно

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