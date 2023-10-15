Волокитина (Коробейникова) Марья Антонова
Место рожденияЯдрешникова
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Коробейников Антон Анисимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.02.1756 ст.
Муж: не указан
Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Невеста из деревни Павловой, хотя в РС 1795 написано Ядрешниковой.
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Волокитин Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Волокитина) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Волокитин Алексей Данилов
Смерть
Неизвестно