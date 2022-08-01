(Павлова) Тамара Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения08.11.1919
Дата смертиПосле 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лепехин Иван
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Девочка
Отец ребёнка: Лепехин Иван
Рождение ребёнка
?.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лепехин Иван
Смерть
После 1990
Похороны
Неизвестно