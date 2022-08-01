(Павлова) Тамара Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Тамара Аввакумовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.11.1919

Дата смерти

После 1990

Пол

Женский

Отец

Между 1888 и 1892 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1919

Отец: Павлов Аввакум Федорович

Мать: Павлова (Мартышкина) Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Иван

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Девочка

Отец ребёнка: Лепехин Иван

Рождение ребёнка
?.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепехин Иван

Смерть
После 1990
Похороны
Неизвестно

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