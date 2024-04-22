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Мария Антонова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.03.1819 ст.

Дата смерти

20.08.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1819 ст.

Отец: Антон Иванов

Мать: Мелания Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «26 марта 1819 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Антона Иванова родилась дочь Марья.»
Крещение
28.03.1819 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещения святого сподоблена 28-го дня Восприемницею была сноха его Евдокея Степанова. Крещение исправляли священник Иоанн Алексиев (с своим причтом), дьячек Васи... Показать все
Смерть
20.08.1819 ст.
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