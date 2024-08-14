Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

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Место рождения

Алтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново

Дата рождения

23.02.1902

Дата смерти

16.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1902

Отец: Щербаков Савелий Федулович

Мать: Щербакова(Донская) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1920

Дочь: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1922

Дочь: Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1924

Сын: Щербаков Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1927

Дочь: Расторгуева(Щербакова) (Щербакова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1930

Дочь: Нефёдова(Щербакова) (Щербакова) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1933

Сын: Щербаков Василий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1936

Дочь: Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1939

Сын: Щербаков Виктор Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.1968
Причина смерти: Скоропостижно умер(туберкулёз почек).Угасал очень быстро из-за ран
Похороны
Неизвестно

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