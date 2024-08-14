Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Место рожденияАлтайский Край,Ребрихинский Район,село Паново
Дата рождения23.02.1902
Дата смерти16.12.1968
ПолМужской
Дети
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Дочь: Щербакова(Рязанова) (Щербакова) Вера Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Щербаков Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Расторгуева(Щербакова) (Щербакова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Нефёдова(Щербакова) (Щербакова) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Щербаков Василий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Петреченко(Щербакова) (Щербакова) Мария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Щербаков Виктор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности