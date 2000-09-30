Никитина (Карташева) Майя Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Карташева) Майя Викторовна

Никитина (Карташева) Майя Викторовна

avatar

Место рождения

Украина, Харьков

Дата рождения

21.06.1927

Дата смерти

30.09.2000

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1927

Отец: Карташев (мосель) Давид Маркович

Мать: Барац Раиса Семеновна

Украина, Харьков
Бракосочетание
26.03.1950

Муж: Никитин Алексей Васильевич

Москва
Рождение ребёнка
26.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Алексей Васильевич

Москва
Смерть
30.09.2000
Россия, Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Митинское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close