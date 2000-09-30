Никитина (Карташева) Майя Викторовна
Место рожденияУкраина, Харьков
Дата рождения21.06.1927
Дата смерти30.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1927
Украина, Харьков
Бракосочетание
26.03.1950
Москва
Рождение ребёнка
26.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Алексей Васильевич
Москва
Смерть
30.09.2000
Россия, Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Митинское