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Копылов Михаил Михайлович

Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1881 ст.

Отец: Костичев (Костантинов) Михаил Васильевич

Мать: Дарья Яковлева

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемники д. Аристово Николай Васильев и д. Артюшино крестьянская жена Анфуса Васильева
Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Жена: Копылова Анастасия Косьмина

Жениху 25, невесте 23. Поручители д. Аристово Василий Кириаков, д. Карпова Нестор Яковлев. По невесте д. Борка Андрей Федотов, д. Андопал крест. сын Корнилий Косьмин.
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Поручитель Иван Кириаков
Рождение ребёнка
03.04.1911 ст.

Дочь: Поводова (Копылова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово девица Анна Кириакова
Рождение ребёнка
21.03.1914 ст.

Сын: Копылов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово Ворфоломей Арсеньев и девица Анна Кириакова
Рождение ребёнка
01.11.1918 ст.

Дочь: Копылова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово гражданка - жена Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Рюганова (Копылова) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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