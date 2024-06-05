Копылов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.07.1881 ст.
Восприемники д. Аристово Николай Васильев и д. Артюшино крестьянская жена Анфуса Васильева
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
Жениху 25, невесте 23. Поручители д. Аристово Василий Кириаков, д. Карпова Нестор Яковлев. По невесте д. Борка Андрей Федотов, д. Андопал крест. сын Корнилий Косьмин.
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина
Поручитель Иван Кириаков
Рождение ребёнка
03.04.1911 ст.
Дочь: Поводова (Копылова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина
Восприемник д. Аристово девица Анна Кириакова
Рождение ребёнка
21.03.1914 ст.
Сын: Копылов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина
Восприемник д. Аристово Ворфоломей Арсеньев и девица Анна Кириакова
Рождение ребёнка
01.11.1918 ст.
Дочь: Копылова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина
Восприемник д. Аристово гражданка - жена Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Рюганова (Копылова) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Копылова Анастасия Косьмина
Смерть
Неизвестно