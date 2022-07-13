Сачевкин Алексей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСачевкин Алексей Георгиевич

Сачевкин Алексей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сачевкина) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Сачевкина Елена Николаевна

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.02.1909

Сын: Сачевкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Сачевкина Елена Николаевна

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачевкина Елена Николаевна

Шекшово, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.