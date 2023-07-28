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Шохина Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Яков Акимович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.09.1853

Сын: Шохин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шохина (Шохина) Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.03.1860

Сын: Шохин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.11.1862

Сын: Шохин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.01.1865

Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.01.1865

Сын: Шохин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.10.1867

Сын: Шохин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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