Шохина Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шохин Яков Акимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович
Рождение ребёнка
06.09.1853
Сын: Шохин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шохина (Шохина) Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович
Рождение ребёнка
05.03.1860
Сын: Шохин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович
Рождение ребёнка
11.11.1862
Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович
Рождение ребёнка
02.01.1865
Дочь: Шохина (Шохина) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович
Рождение ребёнка
02.01.1865
Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович
Рождение ребёнка
22.10.1867
Отец ребёнка: Шохин Яков Акимович
Смерть
Неизвестно