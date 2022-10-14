Пахомова (Мельцес) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1971
Дочь: Пахомова Галина Александровна
Отец ребёнка: Пахомов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Пахомов Степан Александрович
Отец ребёнка: Пахомов Александр Петрович
Москва, город федерального значения Москва