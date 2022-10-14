Пахомова (Мельцес) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Мельцес) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1971

Дочь: Пахомова Галина Александровна

Отец ребёнка: Пахомов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Пахомов Степан Александрович

Отец ребёнка: Пахомов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва

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