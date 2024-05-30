Омельяненко Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельяненко Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варзарь Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Омельяненко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передерий Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Омельяненко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черткова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Омельяненко Сергей

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