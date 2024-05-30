Омельяненко Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варзарь Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Омельяненко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передерий Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Омельяненко Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черткова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Омельяненко Сергей