Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти02.01.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Натальин Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Натальин Василий Стефанович (1776 - 1856) Родился в семье дьякона села Деревень Ростовского уезда1 Стефана Ивановича. В 1791 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1806 году рукоположен во ... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Великосельская Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Смерть
02.01.1810