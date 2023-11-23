Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

02.01.1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Иванов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Натальин Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Натальин Василий Стефанович (1776 - 1856) Родился в семье дьякона села Деревень Ростовского уезда1 Стефана Ивановича. В 1791 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1806 году рукоположен во ... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Великосельская Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Смерть
02.01.1810

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