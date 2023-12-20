Коконов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1930
Дата смерти11.04.1986
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1930
Отец: Коконов Максим Петрович
Мать: Коконова Анна Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1958
Мать ребёнка: Коконова (Хромушина) Александра Ивановна
Решетиха, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1963
Мать ребёнка: Коконова (Хромушина) Александра Ивановна
Смерть
11.04.1986