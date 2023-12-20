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Коконов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1930

Дата смерти

11.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1930

Отец: Коконов Максим Петрович

Мать: Коконова Анна Павловна

Рождение ребёнка
19.01.1958

Сын: Коконов Олег Иванович

Мать ребёнка: Коконова (Хромушина) Александра Ивановна

Решетиха, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1963

Сын: Коконов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Коконова (Хромушина) Александра Ивановна

Смерть
11.04.1986

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