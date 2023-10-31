Ручьева Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ручьев Осип Сергеев
Отец ребёнка: Ручьев Сергей Петров
Бракосочетание
До 1790
Муж: Ручьев Сергей Петров
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Ручьев Сергей Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно