Ручьева Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручьева Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ручьев Осип Сергеев

Отец ребёнка: Ручьев Сергей Петров

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1790

Муж: Ручьев Сергей Петров

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Ручьев Сергей Петров

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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