Василиса Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Прокопьева

Василиса Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1720 и 1730 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1752 и 1756

Сын: Кульпин Павел Иванов

Отец ребёнка: Кульпин Иван Сухой

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Кульпин Иван Сухой

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Кульпин Иван Сухой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульпин Иван Сухой

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close