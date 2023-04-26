Василиса Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1756
Сын: Кульпин Павел Иванов
Отец ребёнка: Кульпин Иван Сухой
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Кульпин Иван Сухой
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Кульпин Иван Сухой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кульпин Иван Сухой
Смерть
Неизвестно