Зубова Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1973
Дочь: Султанова Светлана Михаиловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
11.12.1975
Дочь: Кучумова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
07.03.1977
Дочь: Зубова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
03.02.1983
Сын: Зубов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович
Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1985
Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович