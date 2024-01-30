Зубова Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1973

Дочь: Султанова Светлана Михаиловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
11.12.1975

Дочь: Кучумова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
07.03.1977

Дочь: Зубова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Зубов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1985

Сын: Зубов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Александрович

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