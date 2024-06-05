Корнеева Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнеев Дмитрий
Мать: Корнеева Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Рудакова Раиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Виталий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.01.1953
Сын: Корнеев Евгений Федорович
Отец ребёнка: Кащенко Федор