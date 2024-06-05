Корнеева Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнеев Дмитрий

Мать: Корнеева Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Рудакова Раиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Виталий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.01.1953

Сын: Корнеев Евгений Федорович

Отец ребёнка: Кащенко Федор

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