Микшан (Попова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микшан (Попова) Татьяна Александровна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

23.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1960

Отец: Попов Александр Алексеевич

Мать: Попова Евдокия Андреевна

Омск, город Омск, Омская область
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