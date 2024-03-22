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Микшан (Попова) Татьяна Александровна
Микшан (Попова) Татьяна Александровна
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
23.06.1960
Пол
Женский
Отец
Попов Александр Алексеевич
1929 г.р.
Мать
Попова (Усова) Евдокия Андреевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1960
Отец:
Попов Александр Алексеевич
Мать:
Попова Евдокия Андреевна
Омск
, город Омск, Омская область
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