Веселова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Анна Петровна

Место рождения

Ленинградская область

Дата рождения

16.02.1900

Дата смерти

16.07.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская область
Смерть
16.07.1940
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