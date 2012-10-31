Князев Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1969

Дата смерти

31.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

Около 1949 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1969

Отец: Князев Николай Семенович

Мать: Князева Вера Степановна

Бракосочетание
04.11.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.10.2012
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