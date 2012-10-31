Князев Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1969
Дата смерти31.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1969
Отец: Князев Николай Семенович
Мать: Князева Вера Степановна
Бракосочетание
04.11.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.10.2012