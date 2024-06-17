Саяпов Хамза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Саяпов Саяп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсина (Хамзина) Машуда Хамзиновна
Мать ребёнка: Саяпова Марфиза
Осуждение
1931
Место проживание: Башкирская АССР, Янаульский р-н, Янгузи Каймашебашевск 1931
Сбежал в ночь перед арестом, не был пойман.
Смерть
Неизвестно