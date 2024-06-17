Саяпов Хамза 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саяпов Хамза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Саяпов Саяп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсина (Хамзина) Машуда Хамзиновна

Мать ребёнка: Саяпова Марфиза

Осуждение
1931
Место проживание: Башкирская АССР, Янаульский р-н, Янгузи Каймашебашевск 1931
Сбежал в ночь перед арестом, не был пойман.
Смерть
Неизвестно

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