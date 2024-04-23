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Максим Фёдорович

Место рождения

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Фёдор Никифорович

Мать: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
09.01.1883

Жена: Александра Прохоровна

Рождение ребёнка
14.01.1885

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1886

Дочь: Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1888

Дочь: Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1892

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1894

Сын: Георгий Максимович

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1897

Дочь: Василиса Максимовна

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Никита Максимович

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Сергей Максимович

Мать ребёнка: Александра Прохоровна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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