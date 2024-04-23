Максим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Фёдор Никифорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1883
Жена: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
14.01.1885
Дочь: Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
20.08.1886
Дочь: Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
08.07.1888
Дочь: Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
10.11.1890
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
21.10.1892
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
20.08.1894
Сын: Георгий Максимович
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
19.08.1897
Дочь: Василиса Максимовна
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
05.09.1899
Дочь: Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
12.10.1902
Сын: Никита Максимович
Мать ребёнка: Александра Прохоровна
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Сергей Максимович
Мать ребёнка: Александра Прохоровна