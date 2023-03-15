Гурулева (Васильева) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти17.01.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Васильев Феодор
Мать: Васильева ?
Бракосочетание
01.07.1892
Муж: Гурулев Кирилл
Рождение ребёнка
20.08.1893
Дочь: (Гурулева) Васса
Отец ребёнка: Гурулев Кирилл
Рождение ребёнка
27.09.1897
Сын: Гурулев Андрей
Отец ребёнка: Гурулев Кирилл
Рождение ребёнка
26.10.1899
Сын: Гурулев Дмитрий
Отец ребёнка: Гурулев Кирилл
Рождение ребёнка
25.04.1903
Сын: Гурулев Марк
Отец ребёнка: Гурулев Кирилл
Смерть
17.01.1905