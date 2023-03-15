Гурулева (Васильева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулева (Васильева) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

17.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Васильев Феодор

Мать: Васильева ?

Бракосочетание
01.07.1892

Муж: Гурулев Кирилл

Рождение ребёнка
20.08.1893

Дочь: (Гурулева) Васса

Отец ребёнка: Гурулев Кирилл

Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Гурулев Андрей

Отец ребёнка: Гурулев Кирилл

Рождение ребёнка
26.10.1899

Сын: Гурулев Дмитрий

Отец ребёнка: Гурулев Кирилл

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.04.1903

Сын: Гурулев Марк

Отец ребёнка: Гурулев Кирилл

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
17.01.1905

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