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Шаров Никита Степанович

Место рождения

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шаров Степан

Мать: Шарова ?

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Анна Ивановна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.11.1922

Сын: Шаров Иван Никитич

Мать ребёнка: Шарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1925

Дочь: Байкова Анна Никитична

Мать ребёнка: Шарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1928

Дочь: Елена Никитична

Мать ребёнка: Шарова Анна Ивановна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шаров Василий Никитич

Мать ребёнка: Шарова Анна Ивановна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
?.07.1942

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