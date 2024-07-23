Шаров Никита Степанович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Шаров Степан
Мать: Шарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1922
Сын: Шаров Иван Никитич
Мать ребёнка: Шарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1925
Дочь: Байкова Анна Никитична
Мать ребёнка: Шарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1928
Дочь: Елена Никитична
Мать ребёнка: Шарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Шарова Анна Ивановна
Смерть
?.07.1942