Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1925
Дата смерти20.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1951
Дочь: Муравьева (Булахова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Булахов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1951
Дочь: Мурвьева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Булахов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1953
Отец ребёнка: Булахов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.05.1956
Дочь: Сазонова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Булахов Иван Андреевич
Смерть
20.03.2016