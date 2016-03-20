Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна

Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1925

Дата смерти

20.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925

Отец: Витовтов Тимофей Иванович

Мать: Витовтова (Агафонова) Феврония Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булахов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
07.03.1951

Дочь: Муравьева (Булахова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Булахов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
07.03.1951

Дочь: Мурвьева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Булахов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
05.10.1953

Сын: Булахов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Булахов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.05.1956

Дочь: Сазонова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Булахов Иван Андреевич

Смерть
20.03.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.