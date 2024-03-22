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Забейда

Место рождения

Варзи, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Варзи, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Абдулгайний Муталлипов

Отец ребёнка: Муталлип Халитов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Абдулвахит Муталлипов

Отец ребёнка: Муталлип Халитов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Хуснизямал Муталлипова

Отец ребёнка: Муталлип Халитов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фархиямал Муталлипова

Отец ребёнка: Муталлип Халитов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Мухит Муталлипов

Отец ребёнка: Муталлип Халитов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муталлип Халитов

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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