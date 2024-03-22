Забейда
Место рождения
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Муталлип Халитов
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Муталлип Халитов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Хуснизямал Муталлипова
Отец ребёнка: Муталлип Халитов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фархиямал Муталлипова
Отец ребёнка: Муталлип Халитов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Мухит Муталлипов
Отец ребёнка: Муталлип Халитов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муталлип Халитов
Место жительства
Неизвестно