(Козулина) Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козулина) Федосья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козулин Пётр

Мать: Козулина Стефанида Тиханова

Восприемник
01.03.1777
Тунка, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
1777 год №6 1 Марта У военного поселчана Григорья Беляева родилась дчерь Евдокия крещена того дня восприемниками быля отцемъ военного?! поселщана ..... Никита остяков?! матерью военного поселчана Петр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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