(Козулина) Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Козулин Пётр
Восприемник
01.03.1777
Тунка, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
1777 год №6 1 Марта У военного поселчана Григорья Беляева родилась дчерь Евдокия крещена того дня восприемниками быля отцемъ военного?! поселщана ..... Никита остяков?! матерью военного поселчана Петр... Показать все
Смерть
Неизвестно