Беляев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1888 ст.
Дата смерти02.09.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1888 ст.
Александр, родился и крещён 01 сентября 1888 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7438. Л. 33 об.-34, 83 об.-84).
Крещение
01.09.1888 ст.
Восприемником при крещении был крестьянский сын дер. Кекура Пётр Петров Васильев.
Смерть
02.09.1888 ст.
Александр умер 02 сентября 1888 года в возрасте одного дня «от неизвестной болезни»
Похороны
04.09.1888 ст.
Похоронен 04 сентября 1888 года на приходском кладбище.