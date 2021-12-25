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Беляев Александр Николаевич

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

01.09.1888 ст.

Дата смерти

02.09.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1888 ст.

Отец: Беляев Николай Яковлевич

Мать: Беляева (Васильева) Мария Петровна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Александр, родился и крещён 01 сентября 1888 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7438. Л. 33 об.-34, 83 об.-84).
Крещение
01.09.1888 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемником при крещении был крестьянский сын дер. Кекура Пётр Петров Васильев.
Смерть
02.09.1888 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Александр умер 02 сентября 1888 года в возрасте одного дня «от неизвестной болезни»
Похороны
04.09.1888 ст.
Похоронен 04 сентября 1888 года на приходском кладбище.

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