Гаврила Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Семен Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Илья Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Домна Иванова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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