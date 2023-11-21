Гаврила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семен Гаврилов
Мать ребёнка: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1843
Сын: Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1845
Сын: Илья Гаврилов
Мать ребёнка: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Домна Иванова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно