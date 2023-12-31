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Решетнников Осип Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Решетнников Алексей Кириллов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Решетнников Игнатий Осипов

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Решетнников Георгий Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Фекла Осипова

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Параскева Осипова

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Решетнников Денис Осипов

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Решетнников Максим Осипов

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дарья Осипова

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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