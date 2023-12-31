Решетнников Осип Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Решетнников Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1873
Сын: Решетнников Игнатий Осипов
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1873
Сын: Решетнников Георгий Осипов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Фекла Осипова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Параскева Осипова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1885
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Решетнников Максим Осипов
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дарья Осипова
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно