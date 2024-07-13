Корнеев Юрий Алексеевич
Место рожденияПоселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская область, РСФСР (СССР)
Дата рождения01.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1966
Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
18.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Лысьва, Пермская область, РСФСР(СССР)