Корнеев Юрий Алексеевич 01.06.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корнеев Юрий Алексеевич

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Место рождения

Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская область, РСФСР (СССР)

Дата рождения

01.06.1966

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1966

Отец: Корнеев Алексей Иванович

Мать: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна

Поселок Невидимка, Лысьвенский район, Пермская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
18.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Лысьва, Пермская область, РСФСР(СССР)

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