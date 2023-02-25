Гужов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.07.1928
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928
Отец: Гужов Иван Павлович
Мать: Гужова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жена Гужова Александра Ивановича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гужова) Татьяна
Мать ребёнка: Жена Гужова Александра Ивановича
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область