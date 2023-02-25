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Гужов Александр Иванович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.07.1928

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928

Отец: Гужов Иван Павлович

Мать: Гужова Надежда Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жена Гужова Александра Ивановича

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гужова) Татьяна

Мать ребёнка: Жена Гужова Александра Ивановича

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

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