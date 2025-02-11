Прасковья Фёдорова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Трифон Емельянов1824 г.р.
Дети
Ларион Трифонов1846 г.р.
Пугачев Евсей Трифонов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Емельянов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ларион Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Емельянов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пугачев Евсей Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Емельянов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Емельянов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Рождение ребёнка
01.12.1870

Сын: Николай Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Емельянов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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