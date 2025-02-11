Прасковья Фёдорова
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Трифон Емельянов1824 г.р.
Дети
Ларион Трифонов1846 г.р.
Пугачев Евсей Трифонов1850 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифон Емельянов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ларион Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Емельянов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Трифон Емельянов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Емельянов
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
01.12.1870
Сын: Николай Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Емельянов
Смерть
Неизвестно