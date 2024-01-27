Колотиевский Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотиевский Иван Тимофеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.02.1928

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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1963 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1928

Отец: Колотиевский Тимофей

Мать: Колотиевская Мария

Россия
Рождение ребёнка
11.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотиевская Наталья Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
07.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотиевская Наталья Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
19.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотиевская Наталья Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
06.04.1963

Сын: Колотиевский Владимир

Мать ребёнка: Колотиевская Наталья Григорьевна

Россия
Смерть
1987
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