Колотиевский Иван Тимофеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.02.1928
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1928
Отец: Колотиевский Тимофей
Мать: Колотиевская Мария
Россия
Рождение ребёнка
11.12.1952
Россия
Рождение ребёнка
07.12.1954
Россия
Рождение ребёнка
19.05.1957
Россия
Рождение ребёнка
06.04.1963
Мать ребёнка: Колотиевская Наталья Григорьевна
Россия
Смерть
1987