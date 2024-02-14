Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Якупов Хисаметдин

Мать: Айша

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Зимнурова (Якупова) Ханифя

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1928

Сын: Якупов Мирсяяф Абдулкаюмович

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
28.03.1932

Дочь: Диникаева (Якупова) Зубяржат

Мать ребёнка: Фатима

Смерть
1939

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