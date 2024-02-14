Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1939
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Якупов Хисаметдин
Мать: Айша
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Зимнурова (Якупова) Ханифя
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
1928
Сын: Якупов Мирсяяф Абдулкаюмович
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
28.03.1932
Дочь: Диникаева (Якупова) Зубяржат
Мать ребёнка: Фатима
Смерть
1939