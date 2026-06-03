Ковалева Светлана Емельяновна
женский, родилась Неизвестно
умерла 30.01.2023, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.01.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург