Мухортов Тарас Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Мухортов Николай Иванов
Мать: Мухортова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Мухортова) Арина Тарасова
Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: (Мухортова) Аксинья Тарасова
Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова
Смерть
Неизвестно