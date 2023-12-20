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Мухортов Тарас Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Мухортов Николай Иванов

Мать: Мухортова ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мухортов Михаил Тарасов

Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухортов Степан Тарасов

Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Мухортова) Арина Тарасова

Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мухортов Василий Тарасов

Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: (Мухортова) Аксинья Тарасова

Мать ребёнка: Мухортова (Марухина) София Иванова

Смерть
Неизвестно

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